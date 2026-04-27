Las obras en Meloxo pendientes de enmiendas por parte del Concello

Imagen de archivo de la subida a Meloxo Gonzalo Salgado

La firma del convenio de colaboración entre la Diputación y el Concello de O Grove para ejecutar las esperadas obras de mejora en la subida a Meloxo está pendiente, tal y como señala la entidad provincia, de que el gobierno local remita la documentación necesaria para poder iniciar los trámites.

Actualmente, señalan, el proyecto se encuentra en “fase administrativa previa” a la espera de que desde el Concello se complete la tramitación.

Cronología

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el presidente de la Diputación, Luis López se reunieron hace ya casi un año -agosto del 2025- para analizar la situación en la que se encontraba el plan de obras para el aumento de la seguridad y mejora del abastecimiento en la carretera EP-9103 de subida a Meloxo.

El alcalde, José Cacabelos, con el presidente de la Diputación, Luis López

En este encuentro, desde la entidad provincial señaló que la redacción del proyecto de mejora ya estaba finalizada, por lo tanto le tocaba mover ficha al Concello para, entre otras cosas, conseguir los terrenos necesarios para llevar a cabo los trabajos.

No fue hasta el 20 de marzo de este año -tal y como indican desde la Diputación- cuando desde el gobierno local se hizo entrega del certificado de la puesta a disposición de las parcelas. Casi un mes después -el 13 de abril-, tras analizar la documentación, el ente provincial le trasladó al Concello el proyecto constructivo y le solicitó la enmienda de “algúns erros detectados no certificado”. De la misma manera, en esa comunicación, se le requirió un documento “que concrete a forma de financiamento prevista para a achega municipal”.

Es por todo ello que, desde la Diputación, indicaban hace una semana, que actualmente la actuación en esta vía “queda pendente de que o Concello complete e remita esta documentación”

Una vez que se disponga de toda la “información correctamente”, cuentan, se podrán activar los siguientes pasos administrativos que son: la firma del convenio entre ambas administraciones, la tramitación del expediente forzosa de los terrenos necesarios para llevar a cabo las mejoras y la licitación de la obra por 900.000 euros, tal y como se anunció en su día.

Después de haber gestionado todos estos procesos, sería el momento de la ejecución de los trabajos.