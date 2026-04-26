París de Noia, Marbella y Los Satélites pondrán la banda sonora a las Festas do Carme

Procesión de las Festas do Carme en O Grove Mónica Ferreirós

O Grove ya tiene marcada en el calendario una de las fechas más importantes para el municipio, las Festas do Carme, que este año comenzarán el día 14 de julio y se alargarán hasta el 19. La programación preparada para estas jornadas cuenta con actividades para todos los públicos, mucha música, juegos y devoción.

Una salva de bombas a las diez de la mañana dará inicio a los festejos que, durante ese primer día, contarán con la música de la charanga Noroeste, la actuación de la Asociación Cultural Cantodorxo y lar orquestas Marbella y Capitol.

Cartel Festas do Carme de O Grove

El miércoles día 15, de nuevo, las calles mecas se llenarán de ambiente festivo. Para esta jornada la organización tiene preparada, además de un pasacalles, una gran verbena de la mano de París de Noia y Los Satélites. A partir de las doce, como ya es tradición desde hace años, los fuegos artificiales darán la bienvenida a la jornada más especial, aquella dedicada a la Virgen del Carmen .

Procesión

El jueves, por tanto, los actos comenzarán desde bien temprano con la salva de bombas, el pasacalles y el desfile desde la Praza do Corgo hasta la Iglesia Parroquial de la mano de la Banda Unión Musical de Meaño.

A las once y media está programada la misa solemne que contará con la actuación de la Coral polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove. A la una, la organización ha preparado un aperitivo para los jubilados en O Corgo que contará con música en directo.

Ya por la tarde -a las seis- tendrá lugar, en la lonja, una misa especial para recordar a todos los marineros fallecidos y, una hora más tarde, comenzará la procesión marítima que contará con la actuación de la Asociación Cultural Cantodorxo frente a la Virgen. Esta jornada terminará con la música de las orquestas Magos y América de Vigo que comenzarán a sonar a partir de las diez de la noche.

Procesión de las Festas do Carme en O Grove Mónica Ferreirós

Al día siguiente, la música volverá a reinar en el municipio meco. Después de las bombas y la diversión de la charanga, a las ocho, en una carpa que se situará en la Praza do Corgo tendrá lugar un concierto a cargo de la Banda de Música de O Grove. Por la noche -a partir de las nueve y media- comenzará la tercera edición de la Noite Meca con la actuación de los grupos locales: Marcelino Pan y vino, Trío la Noche y Dj Payca.

La programación festiva continuará el sábado con la orquesta América S.L. y el fin de fiesta con la discoteca móvil Disquetoca.

La última jornada, como es habitual, estará dedicada a los niños. Para ello, las atracciones ofrecerán precios especiales y, a partir de las cinco de la tarde, tendrá lugar una fiesta infantil llena de actividades. Así, los menores disfrutarán de hinchables de agua, una fiesta de la espuma y animación musical a cardo del grupo X-Quatro.

Miles de visitantes

Las Festas do Carme, junto a la Festa do Marisco, es una de las citas más importantes de la localidad meca. Es por ello que tanto en una cita como en la otra, las calles de O Grove se llenan de visitantes para disfrutar de las actividades previstas en la programación.

Como en años anteriores, la celebración en honor a la Virgen del Carmen atrae a la localidad la música de las mejores orquestas para llenar de ambiente cada rincón y hacer disfrutar a vecinos y visitantes.