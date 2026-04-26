Clara Canedo | “Adoro O Grove y en todas las colecciones le hago un guiño”

Carla Canedo, diseñadora de moda de O Grove

La vecina de O Grove de 27 años, Clara Canedo, supo desde pequeña que quería dedicarse al mundo de la moda. Aunque aparecieron algunas dudas en la adolescencia, su amor por esta profesión hizo que dedicase sus esfuerzos a estudiar diseño de moda y ahora, solo dos años después de terminar la carrera, sea una de las ocho personas finalistas del Premio Nacional de Moda de Baño para Nuevos Talentos 2026.

Canedo ve en esta candidatura una oportunidad para dar a conocer su trabajo y, además, la forma de cumplir uno de sus sueños: subir a una pasarela sus modelos. Aunque no espera ganar en esa final -la gala se celebrará en julio en Alicante- llega allí con muchas ganas y el objetivo de acumular experiencias nuevas que puedan aportarle a su profesión.

¿Qué ha supuesto para ti ser una de las finalistas en este certamen nacional? ¿Cómo recibiste la noticia?

La verdad es que para mí es un sueño que me den la oportunidad de participar en un certamen de este calibre. Estoy muy contenta. No me lo esperaba para nada, me escribieron y al momento ya lo conté en casa. A partir de ahí no dejé de recibir ánimos. Tengo muchísimas ganas pero nervios también.

¿Qué esperas que ocurra en la gala de julio en Alicante?

Si te soy sincera, mucha gente me dice que tengo que ir a ganar y todo eso pero, aunque está claro que a todo el mundo le gusta ganar, yo voy sobre todo a disfrutar de la experiencia. Pocas veces se te presenta la oportunidad de ir a un desfile y exponer tu propia ropa, por eso quiero aprovecharla.

¿Cuántos modelos vas a presentar? ¿Nos puedes avanzar un poco de lo que vas a mostrar?

Son ocho estilismos, dos de hombre y seis de mujer. La temática de este año del certamen es el ecodiseño y la conexión con la naturaleza, entonces mi trabajo trata de mostrar ese vínculo a través de la simbología de los árboles. Cuando disecciones un árbol puedes ver los años que tiene y muchas otras características, es un poco su ADN. Yo quise contar eso mediante estampados y figuras en mis modelos, además hacer una alegoría, mostrar el paso del tiempo y la importancia de dejar una huella que respete el medio ambiente y que cuente un poco lo que somos.

¿Cuándo descubriste que querías dedicarte al mundo de la moda?

Yo creo que de pequeña. Me vi muy influenciada por mi madre porque, desde que tengo uso de razón, a mi madre le gusta la moda. Me pasaba el día robándole ropa, usando sus revistas de la tienda de ropa que tiene... Empecé a jugar y poco a poco vi que era lo que me gustaba.

Mi objetivo es sumar experiencias y probar cosas nuevas porque me queda mucho que aprender y tengo ganas” Carla Canedo, diseñadora de moda de O Grove

¿Qué hay de O Grove en tus diseños? ¿Tu origen marca tu trabajo?

Yo adoro O Grove por lo que siempre hay un guiño en todas mis colecciones. Me inspiro mucho en el mar, porque mi vida siempre ha estado muy ligada a eso, a la playa, tengo dos abuelos marineros, una abuela colareira... Intento que siempre en los estilismos que creo haya una conexión con la naturaleza... Estoy súper orgullosa de donde soy, para mí O Grove es el mejor sitio en el que se puede estar, es donde he crecido por lo que hay mucho de eso en todos los trabajos que hago.

¿Cuál es tu estilo?

Realmente no me cierro a nada. Me gusta beber de todas las influencias. Puedo decir que hago moda fresca, algo ecléctica, me gusta también mezclar estilos...

Colección de moda de Carla Canedo, diseñadora de O Grove Rebeca Troitiña

¿Qué objetivos próximos te marcas?

Sumar experiencias, probar cosas nuevas porque me queda mucho por aprender y tengo muchas ganas de poder encontrar mi sitio en la moda.

¿Tienes algún sueño dentro del sector?

Para mí pisar una pasarela ya es un sueño pero creo que un sueño sería tener, algún día mi propia marca.