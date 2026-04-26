Avanzan las obras de humanización en las calles Regato y Peso

Imagen de los trabajos de humanización en una de las calles de O Grove Facebook

El Concello de O Grove avanza con las obras de humanización de las calles Regato y Peso, dos vías ubicadas en pleno núcleo urbano del municipio.

El objetivo de estos trabajos es llevar a cabo una intervención transformadora de importancia energética que mejore, de manera sustancial, las condiciones funcionales y estéticas de estas dos vías.

Estas obras se enmarcan dentro de un proyecto mayor en el que se incluyen los trabajos en las calles Con do Gato, Hortas y Fontiña, todas ellas muy próximas entre sí.

La actuación completa, señalan las fuentes municipales, cuenta con un presupuesto de 335.000 euros que será financiado por la administración local y con un plazo de ejecución de tres meses.