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O Grove

Avanzan las obras de humanización en las calles Regato y Peso

El proyecto incluye actuaciones en las vías Con do Gato, Hortas y Fontiña

C. Hierro
26/04/2026 17:41
Imagen de los trabajos de humanización en una de las calles de O Grove
Imagen de los trabajos de humanización en una de las calles de O Grove
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El Concello de O Grove avanza con las obras de humanización de las calles Regato y Peso, dos vías ubicadas en pleno núcleo urbano del municipio. 

El objetivo de estos trabajos es llevar a cabo una intervención transformadora de importancia energética que mejore, de manera sustancial, las condiciones funcionales y estéticas de estas dos vías.

Estas obras se enmarcan dentro de un proyecto mayor en el que se incluyen los trabajos en las calles Con do Gato, Hortas y Fontiña, todas ellas muy próximas entre sí.

La actuación completa, señalan las fuentes municipales, cuenta con un presupuesto de 335.000 euros que será financiado por la administración local y con un plazo de ejecución de tres meses.

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