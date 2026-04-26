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O Grove

A Ostreira y Mar se reúnen para analizar proyectos y colaboraciones

C. Hierro
26/04/2026 12:40
Encuentro entre el director xeral de Pesca, Isaac Rosón, y representantes de A Ostreira de O Grove
Encuentro entre el director xeral de Pesca, Isaac Rosón, y representantes de A Ostreira de O Grove
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El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se reunió con representantes de la empresa meca A Ostreira para analizar proyectos futuros de la compañía y consolidar vías de colaboración.

Rosón destacó que empresas especializadas como esta, desempeñan un papel estratégico fundamental dentro del sector marítimo-pesquero y actúan como motores de innovación, generación de empleo y desarrollo socioeconómico en las zonas costeras. Es por ello que, el director xeral, abogó por mantener la colaboración público-privada para afrontar los retos del mercado.

Además, Rosón, reafirmó el compromiso de la Xunta a la hora de acompañar a las empresas en sus planes de expansión y garantizar que Galicia siga siendo referente de excelencia.

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