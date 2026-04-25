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O Grove

La tercera edición del Congreso Internacional de Micoloxía de O Grove se celebrará en noviembre

Las fechas son del 26 al 30

C. Hierro
25/04/2026 21:12
Actividad del Congreso Internacional de Micoloxía de O Grove
Actividad del Congreso Internacional de Micoloxía de O Grove
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La tercera edición del Congreso Internacional de Micoloxía de O Grove ya tiene las fechas fijadas y se celebrará del 26 al 30 de noviembre.

Como en ediciones anteriores, se espera que en la localidad se den cita expertos en el sector llegados desde diferentes partes de España e incluso de otros países.

Durante estas jornadas, O Grove acogerá exposiciones, charlas y salidas al monte que girarán entorno al mundo de los hongos. El objetivo de celebrar este congreso es poner en valor y dar a conocer el municipio, tanto por su diversidad como por su importancia dentro del mundo de la micología.

Próximamente, la organización abrirá el plazo para poder inscribirse y participar en este evento.

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