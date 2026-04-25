Aprometur celebra su primer aniversario: casi cien empresas asociadas y actividades propias

El stand de Aprometur en la feria Xantar de Ourense Cedida

La asociación de empresarios turísticos de O Grove, Aprometur, celebra su primer aniversario superando sus expectativas. En este periodo, detallan, ya cuentan con casi cien empresas asociadas, las cuales disponen de ventajas y descuentos en más de veinte proveedores.

Además, resaltan, se han convertido en miembros del Consello Local de turismo y tienen contacto con las administraciones y entidades municipales implicadas en este sector.

En cuanto a las actividades propias, Aprometur presume de celebrar cuatro: Micogrove (un evento micológico), Setapas (concurso de tapas con setas), Pinchanogrove (recuperación del certamen de pinchos) y Pinchadoce (creación de un evento de tapas dulces). Además, señalan, estuvieron presentes en la feria gastronómica internacional Xantar, en Ourense, con un stand propio. Estos cinco eventos, contaron con apoyo económico de la Xunta de Galicia.

Para celebrar todo esto, la asociación ha preparado una asamblea de socios que tendrá lugar el martes 28 de abril a las siete de la tarde en el Casino da Toxa. El objetivo de este encuentro es presentar ante los presentes todas las iniciativas llevadas a cabo por Aprometur en su primer año de vida y, además, valorar qué actividades se pueden llevara a cabo en el segundo año.

El objetivo con el que nació es el de sumar, trabajar en nuevas ideas y unir a las empresas del sector turístico ya que, recalcan, en “O Grove hai moitísimo potencial, recursos e ideas” para conseguir la “famosa desestacionalización”.