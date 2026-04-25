Después de 384 días, la espera terminó: Xandre empieza con el logopeda el próximo jueves

Laura Meis con su hijo Xandre en O Grove Gonzalo Salgado

La fecha en la que la médico de Atención Temprana solicitó el servicio de logopedia para Xandre fue el 4 de abril del año 2025. Tras más de un año de espera, tres reclamaciones en el Sergas y una ante la Valedora do Pobo, el menor -de O Grove-, diagnosticado con la Enfermedad de Alexander, un trastorno genético raro y progresivo, tiene su cita con el especialista.

“É un sabor agridulce, porque non creo que sexa necesario chegar ata este punto. Pero estou moi feliz porque por fin, despois de un ano, se respecta o dereito de Xandre”, señala la madre del menor, Laura Meis.

El camino

La travesía hasta llegar a esta consulta -el logopeda atenderá a Xandre el próximo jueves- fue “frustrante e moi cansada”, tal y como detalla Meis. Hace poco más de un año comenzó este recorrido, fue en el momento en el que en una revisión de Atención Temprana, su médica recomendó añadir logopedia a las terapias que precisa el menor. En este instante, cuenta la vecina de O Grove, se le incluyó en la lista de espera con carácter prioritario, no urgente.

Los días, las semanas y los meses pasaron y la familia esperaba la llamada para iniciar las consultas -debido a la demora Xandre ya acudía a una privada para no entorpecer su evolución-. Al ver que no llegaba, pusieron hasta tres reclamaciones en el Sergas, mensajes que siempre tuvieron una respuesta similar: sigue en lista de espera y hay muchos menores en la misma situación.

Gracias al asesoramiento de la plataforma Loita -creada para defender los derechos de los niños-, cuenta Meis, la siguiente reclamación la familia la puso ante la Valedora do Pobo. “A contestación que deron, firmada por unha persoa que non coñece ao meu fillo, é indignante. Indicaban que a logopedia respondía a planificación evolutiva do seu programa terapéutico coma unha intervención complementaria”, comenta.

Meis recalca que no pretende que su hijo pase por delante de nadie pero “non entendo coma un neno que o diagnosticaron con quince meses con unha enfermidade que provoca retraso cognitivo e que os pacentes poden ter problemas coa deglución... teña que seguir esperando polo logopeda”.

Cada día que pase sen tratamento, é un día perdido" Laura Meis, madre de Xandre

Y continúa: “A enfermidade do meu fillo ten un pronóstico mortal, o que significa que cada día que pase sen tratamento, é un día perdido para el. As únicas axudas que ten Xandre, son as terapias, por iso son tan importantes”.

Ánimo

A pesar de lo duro que fue el camino, Meis junto a su familia, lo repetirían una y mil veces porque “os dereitos dos nenos hai que respetalos”.

Es por ello que señala que, si hay alguna familia que se encuentre en la misma situación en la que estuvieron ellos hasta hace dos días, le recomienda que reclamen. “A sanidade pública que temos hai que coidala, e a maneira de facelo é reclamando cando as cousas non funcionan”.