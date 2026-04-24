El vandalismo golpea una vez más a O Grove

Destrozos en un baño público de O Grove

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, denuncia, una vez más, los actos vandálicos causados en diferentes bienes públicos de la localidad. En este caso, el edil, pone el foco en los destrozos provocados tanto en las tablas de las pasarelas de madera que dan acceso a las playas como en los servicios ubicados en distintos puntos cercanos a los arenales.

Cacabelos reconoce que hay desperfectos ocasionados por la falta de mantenimiento, por ello, señala, se están intentando sacar adelante obras para, por ejemplo, la conservación de las pasarelas. “Pero hay un tipo de tablas que rompen, no por el uso o por la falta de mantenimiento, si no simplemente por puro acto vandálico de romper y destrozas”, lamenta el alcalde.

En el caso del baño público instalado entre la playa de As Pipas y Reboredo, cuenta, las puertas están “reventadas con piedras de gran tamaño”. Una vez en el interior, las personas causantes de estos destrozos se dedicaron a hacer varias pintadas. “Es lamentable que se esté tratando así un bien que es para todos”, se quejó Cacabelos.

Esta situación, indicó, tiene que hacer reflexionar a todos los vecinos y vecinas de la localidad, ya que la reparación, tiene que hacerse con dinero público y supondrá, dijo, un coste importante. “Aún no tenemos calculado el precio de esta reparación pero van a ser unos cuantos miles de euros”, señaló el edil.

Estos destrozos, no son los únicos que el Concello está sufriendo en parte de sus bienes públicos. Así, Cacabelos señaló que lo mismo ocurrió, por ejemplo, en los baños que están instalados en Raeiros y también en los de Area Grande.

La denuncia del Concello por el vandalismo en el municipio se une a la queja por el arrojo de escombros de obra y otros enseres en contenedores, lo que puede provocar graves problemas en los camiones de basura.