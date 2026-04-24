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O Grove

El Concello de O Grove busca trabajadores para cubrir 17 puestos

Tienen que ser desempleados inscritos en el Servicio Público de Emprego de Galicia

C. Hierro
24/04/2026 18:12
Fachada do Concello de O Grove
Fachada do Concello de O Grove
Mónica Ferreirós
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El Concello de O Grove, a través de una subvención del Plan +Provincia, contratará a un total de 17 personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Emprego de Galicia.

Los puestos corresponden a tres conductores de camión, un operario, dos peones de jardinería, siete peones de limpieza, un animador sociocultural a jornada completa durante seis meses, un peón de limpieza a jornada completa durante tres meses y medio y dos meones de limpieza a jornada completa durante tres meses.

Las personas contratadas tendrán, como función, reforzar los servicios municipales para la ejecución de diversas obras y servicios de recuperación y limpieza de calles y mobiliario urbano.

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