El Concello de O Grove busca trabajadores para cubrir 17 puestos

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove, a través de una subvención del Plan +Provincia, contratará a un total de 17 personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Emprego de Galicia.

Los puestos corresponden a tres conductores de camión, un operario, dos peones de jardinería, siete peones de limpieza, un animador sociocultural a jornada completa durante seis meses, un peón de limpieza a jornada completa durante tres meses y medio y dos meones de limpieza a jornada completa durante tres meses.

Las personas contratadas tendrán, como función, reforzar los servicios municipales para la ejecución de diversas obras y servicios de recuperación y limpieza de calles y mobiliario urbano.