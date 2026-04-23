Emgrobes reparte 1.200 euros en descuentos y premios por el Día de la Madre

Presentación de la campaña del Día de la Madre de Emgrobes Cedida

La asociación de comerciantes y empresarios de O Grove activa una campaña para celebrar el Día de la Madre y promocionar el comercio local. Para ello, desde hoy y hasta el 3 de mayo, los establecimientos adheridos a Emgrobes entregarán a los clientes tras sus compras -de un importe superior a los diez euros- un rasca que esconde diferentes premios y descuentos.

En total, la asociación repartirá 1.200 euros distribuidos en vales de 10, 20, 30, y 50 euros que el cliente podrá canjear en cualquier tienda que sea socia de Emgrobes.

Además de los bonos, los participantes también podrán conseguir diferentes regalos que, como indican en la campaña son "agasallos con historia para a muller que marcou a túa".

Música y sorteos

Como ya es tradición, Emgrobes incluye en su campaña por el Día de la Madre una fiesta para todos los públicos que se celebrará el propio domingo 3 de mayo.

Esta jornada, la Aldea Comercial A Toxa, se convertirá en el punto de encuentro de todos los vecinos y vecinas del municipio ya que, a partir de las cinco de la tarde habrá todo tipo de actividades infantiles y para mayores, sorteos, photocall y música de la mano del Dj Javi Solla.

El objetivo de la asociación es dinamizar la localidad además de promover el comercio local de confianza e incentivar las compras en los establecimientos adheridos a esta campaña.