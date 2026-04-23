El Concello quiere poner veto a los escombros: “Aplicaremos las sanciones más fuertes”

Escombros tirados en los contenedores de O Grove

El Concello de O Grove denuncia que, desde hace un tiempo, está detectando gran cantidad de escombros, enseres y restos de mobiliario tanto en los contenedores como en las cunetas de diferentes zonas de la localidad. Esta situación, señala el alcalde, José Cacabelos, significa “problemas muy serios” porque si el operario del camión no detecta estos desechos podría provocar una avería seria en el vehículo.

Cacabelos se muestra muy sorprendido porque indica, en el municipio hay disponible un punto limpio accesible a todos los vecinos y vecinas del lunes a sábado. “Es más, tenemos un servicio de recogida a domicilio todos los miércoles. Solo tienes que llamar, anotarte y te van a recoger a casa aquello que quieres tirar”, cuenta el edil.

Contenedores ubicados en una zona de O Grove

Abrir investigaciones

Debido a esta situación, desde el Concello abrirá investigaciones para conocer a los autores de estos hechos. “Confío en que dé resultados porque esto, desde luego, no se puede permitir”, señala el alcalde. Y continúa: “Aplicaremos las sanciones económicas más fuertes que podamos, porque esto nos genera un problema muy serio”.

Las zonas en las que más situaciones de estas se viven, cuenta Cacabelos, es San Vicente, Pedras Negras, San Vicente do Mar, la zona de Balea... Es por ello que desde el Concello van a aumentar la vigilancia tanto en estos puntos del municipio como en muchos otros.

“Este es un tema ya de concienciación y de educación cívica. No podemos entender que pase y esto no se puede permitir. Es lamentable”, sentencia el alcalde meco.