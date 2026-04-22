O Grove organiza un taller de Maios en familia

Una Festa dos Maios celebrada en la comarca Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove quiere revivir la tradición de los Maios en la localidad y, para ello, ha organizado un taller dirigido a las familias.

La actividad será el próximo jueves 30 de abril en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey en horario de 17:30 a 19:30.

El objetivo, además de recuperar esta costumbre, señalan desde el Concello, es poner en valor las tradiciones gallegas así como la cultura popular a través de una experiencia creativa, participativa e intergeneracional.

Además, este taller servirá como un espacio en el que todos los miembros de la familia podrán compartir tiempo de ocio, conociendo el origen de esta celebración y participando de manera activa en la elaboración de su propio maio.

Las personas que estén interesadas en participar deberán de inscribirse previamente. Para ello, deben dirigirse a la biblioteca municipal desde el viernes 24 de abril hasta el miércoles 29 a la una y media de la tarde.

Partes del taller

El taller organizado por el Concello se desarrollará en cuatro partes diferenciadas. La primera será una introducción cultural a esta tradición a través de una proyección de imágenes, una explicación sobre la historia y las leyendas vinculadas a la Festa dos Maios así como la importancia de las flores o los verdes que forman parte de esta celebración.

Después cada participante, de forma individual o en familia, elaborará su propio mini maio decorativo con el material aportado por la propia organización.

Además, como complemento a la actividad principal, los asistentes también podrán crear un pequeño detalle artesanal como puede ser un llavero floral, un colgante decorativo o, por ejemplo, un marcapáginas.

Para cerrar la actividad todos los participantes se unirán en un baile alrededor de los maios elaborados acompañados de música tradicional.