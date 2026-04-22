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O Grove

Las artistas Atenea García y Vero Rilo presentan el espectáculo para adultos ‘Bailen as Vellas’

La cita, que es gratuita, es el viernes en la biblioteca municipal meca

C. Hierro
22/04/2026 19:10
Cartel del espectáculo de narración oral en O Grove
Cartel del espectáculo de narración oral en O Grove
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La Biblioteca de O Grove acoge, este viernes, el espectáculo de narración oral para adultos ‘Bailen as vellas’. De mano de las artistas Atenea García y Vero Rilo, los asistentes disfrutarán de una función en la que se reivindica la literatura, la música y la poesía de transmisión oral.

El objetivo de las narradoras es trasladar al escenario el legado y la voz de las mujeres gallegas que no callaron pero sí, cantaron y bailaron para crear una tradición que llega hasta el día de hoy.

La entrada a este espectáculo es totalmente gratuito. Es por ello que las personas interesadas en asistir únicamente tienen que presentarse en la biblioteca municipal antes de las siete y media de la tarde, hora en la que está programado que empiece la actividad.

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