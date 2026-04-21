O Grove acoge las primeras Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco

Presentación de la iniciativa Cedida

El municipio de O Grove acogerá a partir del viernes 24 de abril y hasta el 3 de mayo la primera edición de las Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco, una iniciativa impulsada por Emgrobes con ánimo de seguir promocionando el sector turístico y comercial fuera de temporada alta.

Durante casi diez días, diferentes establecimientos de la península meca ofrecerá diferentes elaboraciones hechas con choco y xiba. De esta manera, los participantes son: Restaurante Sal de Allo, Jueso de Caña, Punta Vendaval, Bruma, Asador Cova do Trasno, Tapería Afuego, Taberna Furtivos, Canta Claro Herlogón y Plaza.

“As persoas amantes destes productos e da boa gastronomía poderán acercarse, reservar e degustar as recetas que mesturan produtos da terra e do mar e cos que poderán gozar de marabillosas sorpresas gastronómicas”, apuntan en Emgrobes.

Además, desde la entidad recuerdan que este tipo de acciones se complementan con la campaña por el Día da Nai y, también, con la segunda edición de las jornadas gastronómicas O Grove Azul que se desarrollarán en la segunda quincena del mes de mayo. Así, se pretende incentivar a los vecinos y visitantes para que disfruten de todo lo que la localidad ofrece.