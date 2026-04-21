El PP acusa al alcalde de atribuirse proyectos como estrategia de precampaña elec toral

Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El PP de O Grove acusan a la alcalde, José Cacabelos, de "vender como propios" proyectos financiados por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra como estrategia de precampaña electoral.

Según exponen, el primer edil está tratando de reflejar una "imagen falsa" de su gestión mediante "una campaña de autobombo basada en titulares y anuncios " que "ocultan deliberadamente" el origen de los proyectos. Los populares apuntan como ejemplo a la reforma de la calla Luis Antonio Mestre, "presentada como uno de los grandes logros del gobierno local, cuando la realidad es que la mayor parte de su financiación procede de la Xunta".

"Lo mismo ocurre con otras intervenciones anunciadas en las últimas semanas, que dependen en gran medida de fondos supramunicipales", señalando que Cacabelos trata de "capitalizarlas políticamente" y vincularlas en mayor medida al Concello.

Así, desde el PP denuncian esta "estrategia basada en la propaganda y la apropiación indebida de méritos", concluyendo con que "no todo vale en política y muchos menos intentar reescribir la realidad a costa del trabajo de otras instituciones".