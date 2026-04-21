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O Grove

El food truck “O Sabor das Rías Baixas” lleva a O Grove tapas gratis de las principales fiestas gastronómicas

El vehículo estará en la Praza do Corgo los días 22, 23 y 24 de abril, de 12 a 18 horas

Redacción
21/04/2026 18:26
El foodtruck en la plaza cambadesa
El foodtruck en la Plaza de Fefiñáns, en Cambados
Mónica Ferreirós
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La Diputación de Pontevedra continúa esta semana con la gira de las food truck “O Sabor das Rías Baixas”, que estará desde hoy hasta el viernes en la Praza de O Corgo de O Grove, de 12 a 19 horas, permitiendo que los vecinos degusten tapas gratis inspiradas en los principales eventos gastronómicos de interés turístico de la provincia.

La iniciativa cuenta con una flota de tres vehículos que realizan tres rutas por el norte, el centro y el sur del territorio, informando sobre la oferta de las fiestas, promocionando y poniendo en valor la gastronomía pontevedresa, y promoviendo una gestión sostenible de los recursos desde el punto de vista económico, ambiental y social.

Además de las desgustaciones, en las food trucks se reparte material promocional onde se recogen fechas de celebración, los platos con una breve descripción y el lugar exacto donde se celebran los eventos.

‘O Sabor das Rías Baixas’ es un paso adelante para diversificar la oferta turística de la provincia, con el objetivo de atraer turismo interno durante la temporada baja y descentralizar actividades.

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