O Quinteiro de Temperá planea un taller de panderetas y otro de cestería tradicional de vimbio

Cartel de una actividad de O Quinteiro de Temperán en O Grove Cedida

El Centro de Interpretación da cultura agraria O Quinteiro de Temperán organiza nuevos talleres para mostrar a los asistentes rasgos de la vida tradicional.

El primero de ellos, que tendrá lugar el próximo diez de mayo, tiene como objetivo enseñar el proceso de elaboración de una pandereta que, al finalizar el curso -tiene una duración de ocho horas- el participante podrá llevarse a su casa. Para guiar la fabricación del instrumento el curso contará con los artesanos Mari y Rafa Regos, propietarios de la marca Regos Pandereitas en Ordes.

La siguiente iniciativa está programada para el sábado 23 de mayo y, en este caso, la temática será la elaboración de un cesto de vimbio para la recogida de frutas y setas según las técnicas tradicionales. El maestro artesano Pau Trepát será el encargado de guiar a todos los participantes durante el taller.

Para ambas iniciativas las plazas son limitadas (doce y ocho personas respectivamente) es por ello que desde O Quinteiro piden a los interesados que se inscriban con anterioridad para asegurar su participación. Para hacerlo, únicamente deben llamar al 617 343 900.