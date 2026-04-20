O Grove acoge la presentación de la penúltima edición de la revista Aunios
La asociación PeineirÓns anuncia el fin del boletín después de treinta años
O Grove acoge, este miércoles, una cita especial para la Asociación Cultural PineirÓns, que tiene la Illa de Ons como tema principal de todas sus actividades.
En este caso se trata de la presentación de la que será la penúltima revista Aunios, después de casi 30 desde su nacimiento. El acto, que tendrá lugar en la Sala das Cunchas comenzará a las ocho y media de la tarde y contará con las intervenciones de Celestino Pardellas de Blas, presidente de la entidad, José Taboada, secretario y Francisco Meis, quién se encargará de presentar la revista.
En este número, la asociación trata, entre otros temas la relación de Ons con la familia Riobó cós Massós, a través de un artículo de Arturo Sánchez o sobre la onomástica en municipios como O Grove y Cambados gracias a un texto firmado por Antón Mascato.
Al final de la presentación, señalan desde PineirÓns, se hará entrega de un ejemplar de manera gratuita a cada uno de los presentes.