Emgrobes y Aprometur a favor de regular las autocaravanas: “Lo pedimos desde hace años”

Autocaravanas aparcadas en una zona destinada para ello Mónica Ferreirós

El propósito del gobierno local de O Grove de regular la acampada de las autocaravanas en el municipio, es una intención que aplauden desde Emgrobes y Aprometur, dos asociaciones ligadas al turismo meco. Ambas entidades señalan que es importante que este Concello tenga una ordenanza diseñada especialmente para estos vehículos, ya que, el número que llega a la localidad año tras año -sobre todo en los meses de verano- se ha multiplicado lo que provoca saturación en las calles.

“No hablamos de prohibir en ningún caso la llegada de las autocaravanas, si no de proteger los espacios naturales de O Grove e impedir que aparquen en cualquier sitio”, indican desde Emgrobes, asociación que reivindica que “pedimos que se haga algo desde hace muchos años”.

Lo mismo opinan desde Aprometur. “Prohibir por supuesto que no queremos que se haga, pero regular hay que regularlo”, dicen.

Esta temporada

La pretensión del Concello, tal y como señaló la concejala de Turismo, María López, es presentar la ordenanza a Pleno próximamente para que pueda hacerse efectiva este mismo verano. En cuanto a este objetivo, desde ambas entidades señalan que es importante que “se apruebe cuanto antes” pero, también, que se lleve a cabo estudiando todas las opciones.

Así, por ejemplo, desde Aprometur advierten que, para poder crear esta ordenanza hay que, primero comprobar la capacidad que hay de acoger a estos vehículos en plazas de campings y, además, valorar la posibilidad de habilitar alguna zona pública que pueda ofrecerle los servicios que precisan. “Tenemos que tener claro que son vehículos especiales y, por tanto, tienen necesidades especiales que tenemos que poder atenderle”, cuentan desde la asociación de empresarios del sector turístico de O Grove.

En este mismo punto coinciden en Emgrobes, quienes recalcan que actualmente no existen áreas públicas para que las autocaravanas puedan aparcar, aunque creen que sí “hay muchos campings y zonas privadas destinadas a este fin”.

Cumplimiento

Una vez que se apruebe la ordenanza de autocaravanas -ambos creen que antes o después se hará- las asociaciones señalan que otro punto a tener en cuenta es cómo se va a hacer cumplir la regulación. “Si se hace una norma, que ojalá sea ya para este verano, es importante que alguien la haga cumplir porque solo en el papel no sirve de nada”, cuentan desde Aprometur y hacen referencia a la falta de agentes de Policía Local en la localidad.

Desde Emgrobes se posicionan de igual manera y señalan que aunque “es primordial que se apruebe cuanto antes para controlarlo” también lo es que se lleve un control. “De nada vale tener una normativa pero, después, no llevar ningún tipo de gestión sobre la misma”, manifiestan.