El PP de O Grove lamenta la postura del alcalde meco ante la crisis del suministro de agua

Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove Gonzalo Salgado

La portavoz del PP de O Grove, Carolina Otero, valoró positivamente el trabajo de la Mancomunidade do Salnés y el apoyo que están mostrando tanto la Xunta como la Diputación para garantizar el suministro de agua al municipio, a pesar de ser una actuación compleja. Sin embargo, censuró el posicionamiento del alcalde meco. “Se José Antonio Cacabelos se autoesixise a si mesmo a décima parte do que lle reclama ás administracións do PP, o tema da auga estaría arranxando hai moito tempo e teríamos o Concello como unha patena e non co deterioro que levamos sufrindo todo este mandato”.

La concejala recordó que el abastecimiento de agua es una competencia municipal, aunque parte de la misma esté transferida a la Mancomunidade do Salnés. Además, la edil popular lamentó que el regidor se limite a “pedir, pero nunca a colaborar”, ya que, dicen, rechazó en su día la oferta de la Xunta de cofinanciar la tubería al 33%, a pesar de cobrar regularmente las tasas de abastecimiento a los vecinos.

Otero también reclamó al alcalde que cumpla “os seus deberes” en materia de abastecimiento para modernizar la red de tuberías.