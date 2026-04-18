Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El PP de O Grove lamenta la postura del alcalde meco ante la crisis del suministro de agua

Los populares valoraron positivamente el trabajo de la Mancomunidade do Salnés y el apoyo de la Xunta y la Diputación

Fátima Pérez
18/04/2026 20:00
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La portavoz del PP de O Grove, Carolina Otero, valoró positivamente el trabajo de la Mancomunidade do Salnés y el apoyo que están mostrando tanto la Xunta como la Diputación para garantizar el suministro de agua al municipio, a pesar de ser una actuación compleja. Sin embargo, censuró el posicionamiento del alcalde meco. “Se José Antonio Cacabelos se autoesixise a si mesmo a décima parte do que lle reclama ás administracións do PP, o tema da auga estaría arranxando hai moito tempo e teríamos o Concello como unha patena e non co deterioro que levamos sufrindo todo este mandato”.

La concejala recordó que el abastecimiento de agua es una competencia municipal, aunque parte de la misma esté transferida a la Mancomunidade do Salnés. Además, la edil popular lamentó que el regidor se limite a “pedir, pero nunca a colaborar”, ya que, dicen, rechazó en su día la oferta de la Xunta de cofinanciar la tubería al 33%, a pesar de cobrar regularmente las tasas de abastecimiento a los vecinos.

Otero también reclamó al alcalde que cumpla “os seus deberes” en materia de abastecimiento para modernizar la red de tuberías. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina