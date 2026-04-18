O IES Monte da Vila inicia os actos do seu 40 aniversario cun Festival de Arte e Novela Negra
Esta edición contou coa participación de Carlos Meixide e Daniel Abalo
O IES Monte da Vila celebrou onte o IX Festival Montenegro de Arte e Novela Negra, unha cita xa consolidada no calendario cultural do centro que combina literatura, artes escénicas e audiovisual.
Nesta edición contouse coa participación de o escritor, Carlos Meixide, e o animador e exalumno do instituto, Daniel Abalo.
Ao longo da xornada, Meixide mantivo un encontro co alumnado no que afondou na súa novela ‘Ons’, un dos títulos máis prestados na biblioteca do centro.
Participou ademais nunha interesante sesión co club de lectura da biblioteca municipal coa novela ‘A comuna’.
Pola súa parte, Abalo compartiu a súa experiencia profesional no ámbito da animación, achegando ao público o proceso de creación da película ‘O apóstolo’. Impartiu tamén un obradoiro práctico no que introduciu o alumnado nas bases do stop motion.
Este festival constitúe o primeiro dos actos de celebración do 40 aniversario do IES Monte da Vila.