La Asociación Amigos da Dorna Meca reconfigurará su directiva en una asamblea el 9 de mayo

La asociación ya está poniendo a punto sus embarcaciones Cedida

La Asociación Amigos da Dorna Meca celebrará una asamblea el próximo 9 de mayo para configurar una nueva directiva. Esta cita llega poco después de que la secretaría, Iria Fernández, tomase la decisión de abandonar su actividad tras casi 15 años años de compromiso con la asociación. Pese a su marcha, Fernández asegura que continuará vinculada y colaborando activamente con la entidad.

Esta asamblea llega además en un contexto en el que la asociación se encuentra también poniendo a punto sus embarcaciones y marcando así el inicio de una nueva temporada en el mar. La entidad aclara que el Rakú y la Irmandiña ya navegan de nuevo por la ría de Arousa, como también lo hace el buque insignia de la asociación, A Meca.

Durante los próximos días continuarán los trabajos en el club para avanzar en la preparación de otras embarcaciones como Rubiasa u O Facho.