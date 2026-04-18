Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Asociación Amigos da Dorna Meca reconfigurará su directiva en una asamblea el 9 de mayo

Entre tanto, la entidad trabaja también en poner a punto sus embarcaciones marcando así el inicio de una nueva temporada en el mar

Fátima Pérez
18/04/2026 20:48
La asociación ya está poniendo a punto sus embarcaciones
La asociación ya está poniendo a punto sus embarcaciones
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Asociación Amigos da Dorna Meca celebrará una asamblea el próximo 9 de mayo para configurar una nueva directiva. Esta cita llega poco después de que la secretaría, Iria Fernández, tomase la decisión de abandonar su actividad tras casi 15 años años de compromiso con la asociación. Pese a su marcha, Fernández asegura que continuará vinculada y colaborando activamente con la entidad.

Esta asamblea llega además en un contexto en el que la asociación se encuentra también poniendo a punto sus embarcaciones y marcando así el inicio de una nueva temporada en el mar. La entidad aclara que el Rakú y la Irmandiña ya navegan de nuevo por la ría de Arousa, como también lo hace el buque insignia de la asociación, A Meca.

Durante los próximos días continuarán los trabajos en el club para avanzar en la preparación de otras embarcaciones como Rubiasa u O Facho. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina