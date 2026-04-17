Sanxenxo entrega diez nuevos composteros y ofrece una charla sobre su correcta utilización

Charla en la que se entregaron los composteros en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo hizo entrega esta semana de diez nuevos composteros individuales a vecinos y vecinas de la localidad.

Antes de proporcionar los recipientes a sus nuevos propietarios, se llevó a cabo una charla de mano de los maestros composteros de la Mancomunidade do Salnés en la que se explicó su correcto uso. Además, los presentes pudieron resolver dudas sobre, por ejemplo, la duración del compostaje o la elección de los materiales adecuados para ello.

En el pasado año, el Concello de Sanxenxo gestionó un total de 38,5 toneladas de bioresiduos, sumando aquellos recogidos en composteros individuales y comunitarios que transformaron en poco más de ocho toneladas de compost.