Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
O Grove

O IES Monte da Vila celebra o seu corenta aniversario con varios actos e a participación de antiguos alumnos

C. Hierro
17/04/2026 21:20
Fachada IES Monte da Vila en O Grove
Fachada IES Monte da Vila en O Grove
O 2026 é, para a comunidade educativa do IES Monte da Vila do Grove, un ano moi especial xa que é a data na que celebran o seu corenta aniversario.

Para festexar todos estes anos de historia, dende o instituto están a preparar varios actos que contarán coa participación tanto do alumnado coma do profesorado actual, pero tamén con aquelas persoas que formaron parte deste centro durante todo este tempo.

A pesar de que as actividades aínda non están pechadas e se anunciarán progresivamente, dende o instituto meco deixan entrever que o seu obxectivo é conseguir crear unha memoria colectiva dos corenta anos do IES Monte da Vila e para iso, piden a colaboración de todos os veciños e veciñas.

Desta maneira, poñen a disposición de todas as persoas que nalgún momento formaron parte desta comunidade educativa un enlace (https://bit.ly/montedavila40) a través do cal os interesados poderán enviar fotografías e recordos da vida do centro.

Tal e como expresa a actual directora, Nuria Santiago, buscan que antiguos alumnos e tamén mestres envíen as imaxes que teñan sobre excursións e viaxes programadas polo instituto, eventos organizados no centro educativo graduacións ou outros momentos significativos que mostren momentos significativos que forman parte da historia deste instituto dende o ano 1986, data na que tivo lugar a apertura das súas portas.

Dende o IES Monte da Vila animan a todos os veciños e veciñas da localidad a participar e sumarse a esta celebración para formar parte “deste aniversario tan especial”.

Preocupación

A pesar de que para este instuto o 2026 é un momento especial, a comunidade educativa non deixa de atender as necesidades do seu alumnado. Desta maneira, o IES Monte da Vila, xunto co resto dos centros educativos do Grove, mostraron a súa preocupación polo impacto que o uso das pantallas ten no rendemento e benestar dos nenos e nenas. Entre as principais consecuencias detectadas, contan, está o baixo rendemento académico, dificultades de atención e concentración, falta de descanso ou disminución das relacións sociais entre iguais.

Para loitar contra todo isto, os centros educativos de O Grove destacan a importancia de abordar este reto “desde unha perspectiva integral” basada na colaboración entre administracións, profesorado e familias co único obxectivo de garantir o benestar emocional, social e académico de todos os nenos e nenas.

