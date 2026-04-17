La Fiscalía pide cárcel para cinco vecinos de O Grove por un delito de tráfico de drogas

Un agente de la Guardia Civil frente a una playa en O Salnés Gonzalo Salgado

La Fiscalía pide prisión para cinco vecinos de O Grove acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. En total, son cinco las personas -todas ellas mayores de edad- que han sido procesadas.

Tal y como se recoge, la investigación, que llevaron a cabo la Guardia Civil de Sanxenxo, comenzó en el año 2019. En noviembre de ese año se autorizó el registro de la vivienda ubicada en el municipio meco, lugar en el que habían venido haciendo su actividad de acopio, almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

En esa inspección, los agentes encontraron un total de 119,32 gramos de cocaína, 14,272 gramos de heroína y hasta 143,16 gramos de hachís, todas ellas preparadas en diferentes dosis preparadas para su venta. Estas cantidades, señalan, tendrían un valor en el mercado de 10.933 euros.

En el registro del domicilio las autoridades también encontraron, entre otros objetos como pueden ser una báscula, una caja fuerte, un maletín en el que se escondían las sustancias, dinero en efectivo (casi 400 euros) y dos picadoras.

Suministro eléctrico

Además, en esa misma vivienda, los acusados manipularon la instalación eléctrica y la conectaron al exterior, obteniendo un suministro eléctrico sin autorización de la empresa suministradora y sin abonar nada por ella. En total, la investigación sostiene que causaron un perjuicio a la entidad de más de 2.100 euros.

Por ello, se les acusa de un delito de defraudación y piden para ellos, en concepto de responsabilidad, indemnizar a la empresa en la cuantía estafada o lo que es lo mismo, el valor de la energía eléctrica.