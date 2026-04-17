El Concello de O Grove busca trabajadores para el verano

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove busca trabajadores para aumentar su plantilla de cara a los meses de verano. Así, tal y como se publica en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo), este municipio abre una bolsa de empleo para cubrir un máximo de ocho puestos de limpieza medioambiental como funcionarios interinos.

Su función será ejecutar el Programa de estudio de Caracterización de Residuos nos Areais de O Grove durante los meses estivales.

Los interesados en ocupar uno de estos puestos pueden enviar sus solicitudes desde el próximo lunes hasta el viernes, 24 de abril.

Tareas a desarrollar

Las líneas generales del programa de actuación son la limpieza, retirada y recogida de la totalidad de los residuos de las playas. En concreto incluyen los trabajos de eliminación de basura, restos de madera y plásticos, cribado en la arena para obtener restos ocultos, recogida de papeleras, retirada de la maleza o recogida en los servicios públicos de las playas de todos los residuos depositados en este lugar.

Está previsto que las personas puedan acceder al puesto a partir del día uno de junio.