Corte de agua previsto para el lunes en O Grove

Corte de agua anunciado en O Grove

El Concello anuncia un corte temporal del suministro del agua en O Grove el próximo lunes. La zona afectada, en esta ocasión, será Virxe das Mareas.

En este entorno, se quedarán sin agua tanto las viviendas particulares como también las empresas. Así, desde el Concello señalan que las industrias afectadas serán Bolton, Frigoríficos Amegrove y Amegrove.

El horario previsto para la interrupción en el suministro de agua es desde las diez de la mañana hasta la una y media.

La razón de este corte, señalan, son los trabajos de enganche para la EDAR de Bolton.