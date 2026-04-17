Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Corte de agua previsto para el lunes en O Grove

La zona afectada será Virxe das Mareas

C. Hierro
17/04/2026 11:55
Corte de agua anunciado en O Grove
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Concello anuncia un corte temporal del suministro del agua en O Grove el próximo lunes. La zona afectada, en esta ocasión, será Virxe das Mareas.

En este entorno, se quedarán sin agua tanto las viviendas particulares como también las empresas. Así, desde el Concello señalan que las industrias afectadas serán Bolton, Frigoríficos Amegrove y Amegrove.

El horario previsto para la interrupción en el suministro de agua es desde las diez de la mañana hasta la una y media. 

La razón de este corte, señalan, son los trabajos de enganche para la EDAR de Bolton.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina