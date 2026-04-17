El Concurso Nacional Canino en A Illa da Toxa se celebrará tras el verano

Imagen de los ganadores de una edición anterior Cedida

El tradicional Concurso Nacional Canino que todos los años se celebra en el entorno del Centro Comercial O Redondo, en A Illa de A Toxa, se celebrará este año tras la conclusión del verano, según expone el presidente de la Sociedade Canina Galega, Agustín Fontán.

En la últimas ediciones la cita solía tener lugar en el mes de abril, pero debido a motivos de incompatibilidad de agenda y la Semana Santa, este año el evento vuelve a sus fechas de origen, siendo lo más probable que se celebre en el mes de septiembre, según adelantó el presidente.

En anteriores ediciones, el concurso llegó a tener hasta 200 perros participantes, atrayendo a más de 800 personas de diferentes lugares –Portugal, Asturias, y Galicia– al concello de O Grove, pues lo habitual es que los animales vengan acompañados de familias o amigos que aprovechan la ocasión para disfrutar del municipio y las Rías Baixas.

En el concurso solo pueden participar perros de pura raza, los cuales son valorados por jueces de la Real Sociedad Canina de España, siguiendo las características de cada estándar racial en cada categoría.

De esta manera, los amantes de los animales deberá esperar un par de meses más para poder disfrutar de una cita ya consolidada en O Grove.