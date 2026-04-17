Cacabelos apoya llevar por tierra la tubería: “Só esperamos que se obteña a financiación”

Operarios arreglando una avería sufrida en la tubería de O Grove Cedida

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, valora de forma muy positiva el anteproyecto presentado el jueves por la Mancomunidade do Salnés para renovar la maltrecha tubería general de agua potable que abastece al municipio.

El estudio técnico expuesto confirma la viabilidad de llevar esta conducción bajo tierra, aprovechando las obras de construcción de una nueva senda prevista por el Concello de Sanxenxo en la zona de A Lanzada.

Llevar la tubería a O Grove por tierra es viable y costaría 1.782.000 euros Más información

El presupuesto necesario para llevar a cabo estos trabajos sería de casi 1,8 millones de euros, cifra inferior, cuenta el alcalde meco, a la opción presentada por Augas de Galicia que consistía en eliminar las tuberías que actualmente se encuentran por debajo del mar e introducirlas por la carretera principal. “Esta actuación elevaba moitísimo o coste do proxecto ata uns 4.300.000 euros”, señaló Cacabelos, destacando que esta nueva alternativa abarata mucho el presupuesto ya que tiene una previsión de unos dos millones de euros menos.

Meses de reuniones

El regidor meco cuenta que la presentación de este anteproyecto es el resultado de varios meses de trabajo y de reuniones entre el gobierno local, la Mancomunidade do Salnés y el Concello de Sanxenxo. “Temos unha alternativa diferente as propostas que había anteriormente”, cuenta Cacabelos haciendo referencia a la opción de mantener la tubería debajo del mar y añadir una camisa -opción nunca apoyada por O Grove- y a la proposición presentada por Augas de Galicia.

Esta nueva solución, indica el alcalde, “parécenos unha proposta moi positiva” y recalca que para el gobierno municipal esta es una alternativa “totalmente viable”, es por ello que la apoyan y la defienden.

En este punto, Cacabelos quiere agradecer tanto a la Mancomunidad como, especialmente, al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, su disposición a la hora de favorecer que estas obras se lleven a cabo aprovechando el proyecto de la nueva senda en su municipio. “Sempre se ofreceu e mostrou unha colaboración absoluta para que, aproveitando as súas obras, dende a Mancomunidade do Salnés, poidamos meter a nova tubería”, indicó el edil. De tal forma, quiso destacar la cooperación entre las tres entidades.

Impedimentos

Los únicos impedimentos que presenta este anteproyecto, tal y como señaló la Mancomunidade, es la financiación y la necesidad de varias autorizaciones sectoriales.

En este punto, el alcalde de O Grove señala que actualmente “só esperamos que se obteña a financiación para poder sacar a proposta adiante”. Así, el regidor cuenta que en los próximos días se presentará la opción a Augas de Galicia y confía en que esta entidad “apoie económicamente esta saída para a tubería de O Grove”.