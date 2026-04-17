La Banda de Música de O Grove celebra este sábado su Concerto de Primavera en el auditorio
Será a las 20:30 horas y es necesario comprar entrada para poder asistir
La Banda de Música de O Grove vuelve este sábado, 18 de abril, a los escenarios grovenses con una de sus tradicionales citas del calendario: el Concerto de Primavera, en el auditorio municipal a partir de las ocho y media de la tarde. La cita cuenta con la colaboración del Concello de O Grove y para poder asistir, es necesario adquirir una entrada en las plataformas habilitadas o el propio día en el auditorio.
Como novedad, este año contarán con la participación de otras cinco formaciones musicales del municipio, que son: Cinco en Zocas, Flameco, Os Firrás, Arrobadeviño y A Banda do Sequío.
Cinco en Zocas es un conjunto formado por mujeres unidas por la misma pasión, la música tradicional, mientras que, por su parte, FlaMeco es una agrupación con más de doce años de trayectoria y que nació de la pasión por el flamenco y la ilusión de varios músicos por crear algo propio.
En cuanto a Os Firrás, el colectivo surgió como comparsa, pero acabó por convertirse en una asociación cultural y musical. Y Arrobadeviño es conocido por ser un grupo de cantos de taberna.
Finalmente se suma A Banda do Sequío, compuesta por 14 integrantes y que este año celebra su décimo aniversario.