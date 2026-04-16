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O Grove

‘Punto Nemo’, el thriller rodado en O Grove, llega mañana a Prime Video

Ya en la primera temporada de esta producción los espectadores pudieron reconocer espacios como la playa de A Barrosa o la batería militar de San Vicente do Mar

Fátima Pérez
16/04/2026 13:43
La serie de Prime Video, ‘Punto Nemo’
La serie de Prime Video, ‘Punto Nemo’
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La plataforma Prime Video estrenará mañana la segunda y última temporada de la serie de suspense y ciencia ficción que rodó parte de su trama en O Grove, ‘Punto Nemo’. Así, al igual que ocurrió en la primera temporada de esta producción con la playa de A Barrosa o la batería militar de San Vicente do Mar, los espectadores podrán reconocer de nuevo algunos espacios y lugares del municipio meco.  

El thriller, que grabó también una buena parte de sus escenas en Portugal, cuenta con un gran reparto de reconocidos actores como Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro o Najwa Nimri.

Una escena de la segunda temporada de la serie 'Punto Nemo'

La serie ‘Punto Nemo’ rodada en O Grove estrena la última temporada el 17 de abril

Más información

La trama

Tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes se enfrentan a una realidad brutal en una isla hostil: escasez de recursos, experimentos soviéticos, criaturas híbridas y un virus alienígena que amenaza con expandirse globalmente. La aparición de dos hermanos rusos intensifica los conflictos internos del grupo, donde culpa, amor y traición complican su desesperada lucha por escapar. Esta nueva temporada se sumerge en un thriller que plantea una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?

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