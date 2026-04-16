‘Punto Nemo’, el thriller rodado en O Grove, llega mañana a Prime Video
Ya en la primera temporada de esta producción los espectadores pudieron reconocer espacios como la playa de A Barrosa o la batería militar de San Vicente do Mar
La plataforma Prime Video estrenará mañana la segunda y última temporada de la serie de suspense y ciencia ficción que rodó parte de su trama en O Grove, ‘Punto Nemo’. Así, al igual que ocurrió en la primera temporada de esta producción con la playa de A Barrosa o la batería militar de San Vicente do Mar, los espectadores podrán reconocer de nuevo algunos espacios y lugares del municipio meco.
El thriller, que grabó también una buena parte de sus escenas en Portugal, cuenta con un gran reparto de reconocidos actores como Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro o Najwa Nimri.
La trama
Tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes se enfrentan a una realidad brutal en una isla hostil: escasez de recursos, experimentos soviéticos, criaturas híbridas y un virus alienígena que amenaza con expandirse globalmente. La aparición de dos hermanos rusos intensifica los conflictos internos del grupo, donde culpa, amor y traición complican su desesperada lucha por escapar. Esta nueva temporada se sumerge en un thriller que plantea una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?