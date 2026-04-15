Las obras sobre Castelao del club Breogán viajan a una exposición del IES Vilalonga

El presidente del Breogán, Félix Lamas, y la coordinadora de la biblioteca, Alba Piñeiro

Las diez obras que, en su día, formaron parte de la exposición ‘Balcóns con memoria. Castelao Vive” promovida por el CMDC Breogán con motivo del Ano Castelao, viajan al municipio sanxenxino para mostrarse en el IES Vilalonga.

Entre las piezas hay cuadros, fotografías y trabajos de diseño creadas, en su mayoría por vecinos mecos. Algunas de las firmas que aparecen son las de artistas como Gogue, Paco Luna o Necro.

“A colaboración naceu porque dende o instituto solicitaron as obras e, por suposto, cedémola encantados”, cuenta el presidente del club Félix Lamas. Y añade que: “Estamos encantados de que se lle poida dar un novo uso a esta exposición”. Así, también aclara que estarán dispuestos a prestársela a todos aquellos que lo requieran, dándole prioridad a los centros educativos.

Por su parte, desde el instituto de Vilalonga señalan que las diez lonas lucirán tanto en el interior como el exterior del edificio entre quince días y un mes, dependiendo si hay otro centro que solicite las obras.

El objetivo de traer esta muestra, cuentan, es, además de celebrar el Día das Artes Galegas (que se celebra en el mes de abril), dar a conocer a toda la comunidad educativa de Vilalonga el gran talento que existe en las diferentes localidades de la comarca de O Salnés.