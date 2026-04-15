El espectáculo infantil ‘Nube, nube, sol’ llega mañana a la biblioteca municipal de O Grove

Cartel del espectáculo infantil en O Grove

El programa cultural del mes de abril del Concello de O Grove con motivo del mes del libro, continúa. La próxima cita marcada en el calendario es mañana, jornada en la que tendrá lugar en la biblioteca municipal el espectáculo infantil ‘Nube, nube, sol’ a cargo de la compañía de teatro O Cubo.

Esta actividad, que está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre uno y cuatro años, acerca los más pequeños a la magia de los ciclos de la naturaleza y a la importancia de la lluvia para que todo crezca, a través de canciones, música y también gestos.

Los interesados en asistir al espectáculo, que comenzará a las cinco y media de la tarde, tendrán que inscribirse previamente. Para ello pueden dirigirse directamente a la biblioteca, llamar al 986 732 341 o escribir a la dirección biblioteca@concellodogrove.es.

El Concello programa un mes de abril con literatura, teatro y música para todas las edades Más información

La siguiente actividad programada por el Concello tendrá lugar el 21 de abril e la Axencia de lectura de San Vicente. En este caso de trata del espectáculo de narración oral ‘Frumario o bibliotecario’ a cargo de Manuel Pombal. Esta obra está dirigida a un público a partir de los seis años y para asistir también será necesaria inscripción previa.