El Concello busca presentar en el Pleno la ordenanza de caravanas antes del verano

Autocaravanas estacionadas en un punto de la comarca de O Salnés Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove quiere regular la presencia de autocaravanas y caravanas en el municipio antes de la llegada de la temporada estival. Es por ello que, actualmente, están trabajando en una ordenanza para estos vehículos que esperan presentar en el Pleno próximamente.

“Estamos reuniéndonos con las diferentes asociaciones implicadas en el sector y también con los partidos políticos de la oposición para llegar a un consenso y poder sacar adelante esta ordenanza antes del verano”, cuenta María López, concejala de Turismo.

El objetivo de este reglamento, señala López, no es prohibir la entrada de autocaravanas o caravanas a la localidad meca, si no “regular la acampada de estos vehículos” y, por lo tanto, derivarlas a zonas que ya estén acondicionadas y preparadas para este fin.

Con este propósito, desde el Concello buscan alejar las autocaravanas de, por ejemplo, “zonas protegidas” y evitar que los campistas puedan colocar sus toldos, mesas o sillas en lugares en los que está prohibido hacerlo.

“En temporadas pasadas hubo mucho descontrol en este sentido”, señala la concejala de Turismo. Debido a esto, piensan que es indispensable contar con una ordenanza que permita la llegada de estos vehículos pero de una manera ordenada y sostenible para el municipio.

Servicios públicos

Además del problema del estacionamiento en lugares no destinados a ello, también indica que la llegada de gran cantidad de vehículos de este tipo a la localidad -sobre todo en los meses de verano- puede afectar a los servicios públicos.

Así, por ejemplo las autocaravanas precisan, tras su estacionamiento, engancharse a puntos de luz o a un suministro de agua, opciones que únicamente estarán disponibles en zonas destinadas a la llegada de este tipo de turismo.

Semana Santa

La concajala de Turismo señala que durante la festividad de la Semana Santa fueron muchas las autocaravanas que visitaron el municipio pero no contaron con incidencias. “La verdad es que su llegada no afectó, por ejemplo, a zonas naturales, ni tampoco los servicios públicos tuvieron problemas”, cuenta López.

En este punto, la concejala de Turismo quiere recalcar las buenas cifras de visitantes registradas en la localidad en esa semana. “Fue un pequeño anticipo de la temporada de verano”, señaló López. Así, desde el Concello señalaron que la Semana Santa supuso un impulso importante para el tejido turístico y económico local y “confirma o atractivo do destino”.

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Para impulsar la llegada de más visitantes, el Concello, actualmente está inmerso en un proyecto para, además de crear una aplicación web, cambiar toda la señalización turística del municipio.