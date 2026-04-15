O Grove

Carolina Otero | “Temos que elixir xa un candidato e poñernos a traballar”

A portavoz do PP do Grove recoñece que foi unha sorpresa para ela ser a elixida para este cargo tras a renuncia de Leiva. A valoración que ten sobre a xestión actual do goberno local é “mala” e considera que parte da culpa é pola falta de moito persoal

C. Hierro
15/04/2026 07:30
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Carolina Otero é, dende hai menos dun mes, a nova portavoz do grupo municipal do PP do Grove. Este cargo asumiuno tras a dimisión de Pablo Leiva por motivos persoais e despois de que altos cargos do partido, como poden ser o presidente provincial Luis López, a secretaria xeral, Luisa Piñeiro ou o vicesecretario de acción electoral, Javier Touris, confirmasen a súa elección. Dela destacaron nese momento a súa vinculación coa xestión no sector do mar, a súa xuventude, a súa preparación e o seu dinamismo social.

Otero, tras vinte anos ligada ao PP da localidade, primeiro como afiliada e despois como concelleira, convértese na cara visible deste partido meco.

Que supuxo para vostede asumir a portavocía do PP no Grove?

Cambio real no partido houbo pouco. Seguimos consultando todo entre todos. Supuxo máis ben cara fóra, cara os demáis, a nivel, por exemplo, de comunicación coas institucións. Pero internamente nada, segue a ser o mesmo.

Esperábalo tras a saída de Pablo Leiva?

Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove, durante un Pleno

Non, en absoluto. A verdade é que non estaba preparada eu esa noite para esa noticia. Foi toda unha sorpresa, a verdade.

Con que obxectivos inmediatos asume o seu novo papel dentro do partido e tamén de cara aos veciños e veciñas?

O papel é continuidade do que viñamos facendo. A marcha de Pablo  e de Alejandra e o cambio de portavocía non se fai porque se estiveran a facer as cousas mal ou porque quixeramos cambiar algo, senón, simplemente por motivos persoais, deles dous. E por iso que pensamos na continuidade, en intentar seguir facendo as cousas como as faciamos e se se pode, incluso, un pouco mellor, pero non como para darlle un gran cambio a como se viña facendo antes destes cambios internos no partido

Veste como candidata á alcaldía nas próximas eleccións?

A día de hoxe non, non é algo que me plantee... Agora mesmo penso no día a día. A portavocía xa é algo que non me esperaba coma para pensar en ser a candidata. De momento non hai nada decidido, temos que chegar a un consenso entre todos os militantes e os concelleiros. Valorar que opcións hai e sacar un candidato, sexa quen sexa, que sexa o correcto.

Hai unha falta enorme de persoal dentro do Concello e isto acarrea que moitas outras cousas se leven como se están a levar

Se non se ve a vostede como candidata, hai a alguén que vexa coma mellor opción?

Sabes que pasa? Isto non é algo que se viñera falando ultimamente, entón é como que nos pillou de imprevisto. É algo que non estabamos barallando hai un mes, porque nese momento non estaba pasando nada disto. Entón como que te colle fora de xogo, mais creo que é algo que agora temos que convocar unha reunión, ver que opcións hai e elexir xa un candidato e poñernos a traballar cara maio do 2027. Nas próximas semanas supoño que xa iremos facendo algo diso.

Que aportan as caras novas que chegaron ao partido?

Joaquín é unha persoa moi coñecida e ten moi bo facer, gústanlle as cousas ordenadas... E Laura é unha persona tamén moi coñecida, afable... Ambos poden aportar moito, non direi máis que os que estaban, pero si cousas para seguir facendo o que viñamos a facer.

Cales son as principais necesidades que ten O Grove?

Ten moitas necesidades. Empezando polo Concello, onde hai unha falta enorme de persoal, administrativos, arquitecta, operarios... Áreas de vital importancia para o municipio que agora están moi frouxas. As obras ou traballos de limpeza e mantemento  para que as cousas teñan boa imaxe non se poden facer cando un quere senón cando un pode.  A falta de persoal acarrea que as cousas se leven como se levan.

Que é o prioritario para vostede?

Para min a imaxe do municipio, mostrar un municipio apetecible, non desolado ou deserto. Para iso é necesario poñer operarios municipais a traballar diario e en canto máis rúas mellor para facer o mantemento necesario.

Como valora a xestión actual do goberno local?

Mala. Pero hai que ser honestos porque moito vén repercutido pola falta de persoal. Independentemente de non sacar uns orzamentos que é consecuencia deles e que se estea a traballar con remanentes con partidas que quedan escasas. Iso ten que ser xestión do alcalde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina