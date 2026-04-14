Os Fieitás organiza un festival de permacultura para niños

Taller infantil organizado en O Grove

El camping O Fietás, en O Grove, acoge los próximos 25 y 26 de abril, un festival de permacultura diseñado para los niños y niñas. Entre las actividades que está programadas destacan, por ejemplo, charlas sobre salud y alimentos que sirven como medicina, manualidades con arcilla o una demostración de cardado artesano.

Además, también están diseñadas algunas iniciativas para adultos como un taller para descubrir los usos y propiedades de las hierbas medicinales, así como aprender algún preparado o uno sobre meditación.

Los interesados en asistir pueden solicitar más información a través del 675 968 364.