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O Grove

Os Fieitás organiza un festival de permacultura para niños

La cita son los días 25 y 26 de abril

C. Hierro
14/04/2026 13:50
Taller infantil organizado en O Grove
Taller infantil organizado en O Grove
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El camping O Fietás, en O Grove, acoge los próximos 25 y 26 de abril, un festival de permacultura diseñado para los niños y niñas. Entre las actividades que está programadas destacan, por ejemplo, charlas sobre salud y alimentos que sirven como medicina, manualidades con arcilla o una demostración de cardado artesano.

Además, también están diseñadas algunas iniciativas para adultos como un taller para descubrir los usos y propiedades de las hierbas medicinales, así como aprender algún preparado o uno sobre meditación.

Los interesados en asistir pueden solicitar más información a través del 675 968 364.

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