El Concello busca una directora y psicóloga para el CIM

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove abre un proceso de selección para la contratación de una psicóloga y directora para el Centro de Información á Muller (CIM). El objetivo es cubrir, con carácter de urgencia esta plaza como personal laboral temporal.

A través de este procedimiento, el Concello también creará una lista de reserva para futuras necesidades de cobertura de este puesto. La contratación es temporal a través de una interinidad y por un plazo máximo de tres años.

Las funciones a realizar son las propias del puesto de dirección y del de asesoramiento psicológico, por lo que entre los requisitos es necesario contar con el título de licenciado o graduado en Psicología (o equivalente), así como estar en posesión del Máster oficial en Psicología General Sanitaria.