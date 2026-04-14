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O Grove

El Concello busca una directora y psicóloga para el CIM

C. Hierro
14/04/2026 13:52
Fachada del Concello de O Grove
Fachada del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
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El Concello de O Grove abre un proceso de selección para la contratación de una psicóloga y directora para el Centro de Información á Muller (CIM). El objetivo es cubrir, con carácter de urgencia esta plaza como personal laboral temporal.

 A través de este procedimiento, el Concello también creará una lista de reserva para futuras necesidades de cobertura de este puesto. La contratación es temporal a través de una interinidad y por un plazo máximo de tres años.

Las funciones a realizar son las propias del puesto de dirección y del de asesoramiento psicológico, por lo que entre los requisitos es necesario contar con el título de licenciado o graduado en Psicología (o equivalente), así como estar en posesión del Máster oficial en Psicología General Sanitaria.

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