La Cofradía prepara un libro y charlas para celebrar su centenario

Edificio de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove está preparando diverso material para elaborar libros y un vídeo divulgativo sobre su historia para celebrar los más de cien años de vida del pósito. El objetivo de esta iniciativa es recopilar toda la información que haya sobre su trayectoria para que perdure en el tiempo y, además, poner en valor el mundo del mar y todas las profesiones ligadas a este sector.

De la misma manera, esta iniciativa, también busca reivindicar el papel de la mujer, figuras durante muchos años olvidadas.

Además, la cofradía tiene previsto organizar distintas conferencias y charlas en los colegios, así como diseñar audioguías que estén disponibles para los vecinos de la localidad y también para los turistas que expliquen, entre otras cosas, el funcionamiento de la lonja, muestren los diferentes tipos de embarcaciones que hay en el puerto de O Grove, detallen todas y cada una de las labores que llevan a cabo los marineros y las mariscadores para poner en valor su trabajo o cuenten que es, exactamente, un pósito.

Ayudas

Por otro lado la cofradía meca ha sido beneficiaria de una subvención de la Consellería do Mar que asciende a 67.601,26 euros, de los cuales, un 70% estará financiada por el Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura y, en un 30%, por la Xunta de Galicia.

Esta partida se dedica al proyecto ‘O Grove é mar’ iniciado en el 2025 y que continúa activo durante todo este año. Dentro de este programa, actualmente, la cofradía está llevando a cabo una actividad formativa de ‘Cestería Mariñeira’ en la que están participando un total de doce personas, tanto hombres como mujeres.

Está previsto que esta iniciativa, que comenzó el pasado febrero se de por finalizada el día 27 de este mismo mes.