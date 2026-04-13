La asociación Emgrobes se adhiere a la campaña ‘Días azuis’ del comercio gallego

Una céntrica calle de O Grove Gonzalo Salgado

La asociación de empresarios Emgrobes se adhiere, un año más, a la campaña ‘Días azuis’ del comercio gallego organizada por la Federación Galega de Comercio y la consellería de Emprego, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia.

Esta iniciativa, que tiene por objetivo aumentar las compras en los establecimientos de los diferentes municipios en una temporada en la que suelen ser más bajas, estará activa hasta el próximo 30 de abril. En total, se repartirán un total de 20.000 euros entre todas las personas que compren algún productos en las tiendas que participen esta campaña. Según la división del premio, 44 tarjetas prepago de 250 euros (once por cada provincia) y 60 tarjetas prepago de 150 euros (quince por cada provincia) habrá más de cien galardonados.

Además, se hará un sorteo adicional de una tarjeta de 2.500 euros que la persona ganadora tendrá que emplear en una única jornada de compras y en una sola localidad de Galicia.

Cómo participar

Aquellos compradores que quieran participar en esta campaña únicamente tienen que registrarse como consumidores en la página web www.diasazuis.com.

Una vez que estén registrados, tendrán que subir los datos de cada una de las compras poniendo, entre otros datos, la fecha en la que se hizo la transacción, el nombre del comercio, la localidad y subir la imagen del ticket. Además, la persona tendrá que poner nobre, apellidos o el teléfono móvil entre otra información personal.

Desde Emgrobes animan a todos los vecinos y vecinas de O Grove a participar en esta iniciativa comercial.