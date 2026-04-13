Desde ‘Todo un hombre’ hasta ‘Cabaret’: la historia del Cine Besada en O Grove

Exposición del Cine Besada en O Grove Paco Luna

El Cine Besada nunca fue solo un lugar en el que se proyectaban películas. Antes de disfrutar de las imágenes, este espacio fue el escenario para multitud de obras de teatro, durante su andadura, fue un punto de encuentro para todos los vecinos y vecinas del municipio, así como para personajes ilustres como Castelao y, ahora, es un recuerdo lleno de nostalgia, que se puede revivir gracias a la exposición que, desde hace días, está presente en la Galería Besada.

La persona que hizo posible que este lugar fuera especial en la localidad fue José Besada Domínguez. Amante de la música, del teatro y del arte, creó el Teatro Quiroga en el año 1914 y lo convirtió en el cine siete años después. Besada, que fue director de la primera banda de música de O Grove con tan solo catorce años, era el responsable de ponerle la banda sonora a las películas, antes de que la voz y la música llegase a ellas, haciendo susurrar un piano. Después de él, lo haría su hijo, Pepe Besada.

Fechas destacadas

La primera película que se exhibió en esta gran pantalla fue ‘Todo un hombre’. Para ello Besada contó con un proyector cedido de los Cines Fraga de Vigo, máquina que hoy en día se puede ver en la exposición.

Primer cinematógrafo del Cine Besada en O Grove Paco Luna

En el año 1934 la revolución del cine sonoro llegó a O Grove. “Provocou un cambio social moi importante. Pódese comparar o que supuxo a chegada do smartphone nesta época”, señala Carlos Besada, bisnieto del creador del cine y propulsor de la muestra en la galería de arte meca. El primer filme que se escuchó en este espacio fue ‘El rey de los gitanos’ protagonizada por José Mojica.

“Este autor ten unha vida parecida a de Banderas, cruzou o charco e triunfou en Hollywood”, cuenta Besada. Y continúa explicando que posteriormente, tras una depresión, se volvió un hombre muy católico que organizaba actos benéficos y, uno de ellos, en el año 1965, lo celebró en este cine.

Tras la llegada del sonido, el segundo gran avance del séptimo arte fue añadirle color a las imágenes. “Este cambio foi un pouco máis progresivo, nalgunhas películas ían aparecendo restos de cor... non é un momento exacto”, cuenta Besada. Debido a esto, en la muestra determinaron que el filme que abre esta nueva época en el Cine Besada es ‘Ben hur’ en el año 1959.

Las luces de este espacio se apagaron en el año 1976. Las dos últimas películas que se proyectaron, cuenta Besada fueron ‘Toma el dinero y corre’ de Woody Allen y ‘Cabaret’, dirigida por Bob Fosse.

Largo recorrido

Este recorrido por la historia del cine y, por supuesto, de esta sala meca, estará abierta al público de manera gratuita hasta finales del mes de junio.

Entre los objetos que se muestran destacan, además del cinematógrafo utilizado para la primera proyección, carteles originales de películas, algunos de los instrumentos utilizados para ponerle banda sonora a los filmes o variedad de fotografías y documentos.

Este archivo histórico, cuenta Besada, se ha convertido en una realidad gracias a todos los recuerdos que guardan en su familia pero, también, al trabajo incansable de Margarita Martínez, investigadora y musicóloga que se ha encargado de recomponer este pedazo de la historia de O Grove y, por ello, es la comisaria de esta muestra tan especial para los vecinos y vecinas mecos.