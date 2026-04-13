El Concello busca instalaciones para el club Mar de O Grove: "No contenta ninguna opción"

El Barco Dragón del club Mar do Grove Facebook

El Concello, a través de su concejal de Deportes, Quito Parada, señala que el gobierno local está trabajando para encontrar una solución a la falta de instalaciones deportivas para el club Mar de O Grove.

Estas palabras llegan después de que, la semana pasada, el equipo hiciera públicas las condiciones en las que entrenaban. A través de sus redes sociales publicaban que no contaban con instalaciones para poder cambiarse, "sin duchas, sin baños y sin lo mínimo necesario". Además, lamentaban que tampoco contaban con un almacén en el que poder guardar el Barco Dragón y, por lo tanto, debido a las inclemencias del tiempo, poco a poco se iba deteriorando.

En este mismo comunicado, el club se quejaba de que, a pesar de que existen instalaciones municipales en condiciones en las que podrían desarrollar su actividad, actualmente "no tenemos autorización a usar ninguna".

Situación complicada

Parada recalca que la situación es "complicada" ya que este equipo nace tras una incisión del club Breogán, lo que hace "imposible que puedan compartir instalación". De esta manera, recuerda que, actualmente disponen del pabellón de deportes náuticos que cuenta con un almacén usado por este grupo y con un gimnasio pagado por ellos y con el Club de Remo Mecos que está siendo usado por esta agrupación.

Quito Parada, concejal de Deportes de O Grove Gonzalo Salgado

"Estamos buscando alternativas, pensamos en un espacio en el Club de Remo Mecos pero no les parecía idóneo, en la zona de Amegrobe y tampoco... Seguimos dándole vueltas", señala Parada.

En este punto cuenta que el Concello está valorando la instalación de unos contenedores en la zona de A Toxa, cerca del pabellón náutico, pero tampoco saben "si valdrá o no".

El concejal de Deportes indica que una de las opciones presentadas, que era dividir el pabellón de deportes náuticos, actualmente, no se contempla. "De lo que salga todos saldremos perdiendo, tanto el Concello como los clubs, porque no contenta ninguna opción", lamenta.