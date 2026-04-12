O Grove

Loló Mourelos | “A miña medicina máis forte, e tamén máis recurrente, é a escritura”

La poeta de O Grove presentou o seu poemario cargado de sentimentos ante un público entregado. ‘Demos nas verbas’ é unha obra na que mostra feridas ligadas á morte ou ó desamor

C. Hierro
12/04/2026 22:22
La poeta de O Grove, Loló Mourelos, en la presentación de su obra
Din que ningúen é profeta na súa terra, mais Loló Mourelos é a excepción que rompe esta regra. Isto é así, porque cando os seus veciños e veciñas do Grove souberon que presentaba un poemario, ademais de sorprenderse porque non coñecían esta faceta dela, non o dubidaron e abarrotaron a sala.

‘Demos nas verbas’ é unha obra escura, chea de feridas e tamén de dor, pero é, segundo a súa propia autora, a maneira que encontrou para poder sanar nos momentos máis difíciles.

Os poemas falan de temas coma a morte ou o desamor, é unha obra que naceu da súa necesidade peroal ou dunha reflexión social?

É o resultado máis dunha necesidade miña de reflexión, de sentimentos que necesitaba sacar para fóra. Todos os poemas naceron de momentos moi íntimos.

A tristeza e os extremos escuros, podemos dicir que son os fíos conductores?

O que se reflexa no libro é a escuridade da vida, a ansiedade, a amargura... en definitiva sí, a tristeza. Neste poemario non hai alegría. Hai momentos na vida das persoas nas que se necesita botar os sentimentos fora e a miña medicina máis forte e tamén máis recurrente foi a escritura.

Como foi o proceso de creación da obra, é un poemario máis impulsivo ou reflexivo?

É unha obra que naceu hai moitos anos. Eu escribo cando estou nos momentos máis escuros da miña vida, cando non atopo a saída, aí está a miña inspiración. Cando teño épocas máis normais ou máis alegres, non son quen de escribir.

Hai algún poema que fora especialmente difícil de escribir?

Si, podo dicir que o poema que se titula ‘De morrer so’, porque nace dunha historia complexa no meu sentir e especialmente dolorosa.

As paisaxes do Grove teñen influencia na súa escritura?

Hai un poema no que si estou a imaxinar a leira da miá avoa paterna cando o escribín. A leira onde xogábamos todos os curmáns cando eramos nenos. No resto penso en Galicia en xeral, nos seus montes, nas fogueiras de San Xoán...

Como definiría o seu estilo?

Supoño que é máis ben un estilo libre e os poemas podo definilos coma herexía. Falan de sangue, de morte, de escuridade, de que non hai saída... Polo que penso que é a única maneira de decir o que é este poemario.

Que quere que evoquen as súas verbas no lector?

A poesía non é narrativa na que podes interpretar unha historia. Nun poema, nas súas palabras depositas os teus sentimentos. Cando o escribes non sabes moi ben como o vai recibir o lector porque a poesía e interpretable e cada un pode facelo a súa maneira. Eu non quero que apareza na mente das xentes unha forma definida, senón que cadaquén lle saque o seu sentido a cada un dos poemas.

