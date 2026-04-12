La innovación o la seguridad alimentaria serán temas principales del ForoAcui que se celebrará en octubre

Manuel Rey Méndez, presidente de ForoAcui que se celebra en O Grove Cedida

La XXVIII edición del ForoAcui, cita de referencia para el sector de los recursos marinos y de la acuicultura en Galicia, ya tiene fechas para su celebración en O Grove. Así, los próximos días 1 y 2 de octubre, el municipio meco se convertirá, un año más, en un espacio de encuentro, de diálogo y de reflexión en torno al presente y al futuro del mar y de los profesionales que trabajan en el.

Desde 1998, esta cita reúne a investigadores, empresas, administraciones, profesionales y alumnado para llevar a cabo un intercambio de conocimiento sobre los principales retos del sector. En esta nueva edición, señalan desde la organización, volverán a estar muy presentes cuestiones relacionadas con la innovación, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria o la adaptación del sector al cambio climático.

Además, este encuentro, indican, llega en un momento de especial preocupación por el marisqueo. Las intensas lluvias de este invierno, comentan los promotores de esta iniciativa, han agravado la situación en diferentes zonas productivas, con efectos especialmente nocivos para especies como la almeja, el berberecho o el mejillón.

Es por ello que, desde ForoAcui consideran fundamental abordar esta realidad con rigor, es por ello que incorporan a sus charlas y debates tanto la experiencia del sector como también la visión científica y técnica.

Cartel del ForoAcui 2026

Fecha destacada

El director del evento, Manuel Rey Méndez, señala que hoy, este foto, es un espacio ya consolidado y una fecha marcada en el calendario de aquellas personas que se dedican, estudian, y trabajan por y para el mar.

Rey destaca de ForoAcui que el evento no termina cuando lo hacen los debates. Si no que, a diferencia de otros encuentros del sector, cada edición deja como legado un libro que recoge todas las conferencias, las reflexiones y los contenidos abordados en las charlas..

“Construimos, desde 1998 una memoria documental de enorme valor para el sector”, señala el presidente de esta iniciativa. Es por ello que, este fondo, indica Rey, transforma este foro en algo más que una cita que se repite año a año: “Lo convierte en un proyecto que conserva, ordena y proyecta conocimiento, reforzando su papel como referencia dentro del ámbito marino y acuícola gallego”.

Desde ForoAcui invitan a todos los interesados a reservar las fechas y no perder la oportunidad de participar en este punto de encuentro entre profesionales del mar.