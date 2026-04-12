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O Grove

El PP solicita un plan de reparación de las pistas municipales a la Diputación

Los populares piden a López que "rescate" al municipio ante la "absoluta inacción" del Concello

C. Hierro
12/04/2026 00:13
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove, durante un Pleno
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
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El PP de O Grove solicita a la Diputación de Pontevedra que elabore un plan para la reparación de las pistas municipales dañadas por los temporales. Los populares señalan que se encuentran en muy mal estado y que el Concello, a pesar de ser el único responsable, "está inmerso nunha absoluta inacción" para llevar a cabo estas actuaciones.

“É incrible que o goberno local de José Antonio Cacabelos non estea a facer absolutamente nada para acometer con urxencia bacheos e reparacións nas súas pistas", criticó la portavoz del PP, Carolina Otero. Así, señaló que estos caminos cuentan con baches de grandes dimensiones y roturas, una situación que "pola actitude do noso executivo ten pinta que vai continuar".

Una partida específica

Debido al "pasotismo do Concello", señalan los populares mecos, le piden al organismo provincial dirigido por Luis López que "rescate" al municipio "como leva facendo practicamente todo o mandato con investimentos históricos".

De esta manera solicitan un fondo específico orientado a las entidades locales que tenga como fin exclusivo la reparación de las pistas municipales.

Otero lamenta que actualmente el gobierno de O Grove "“tristemente ten outras prioridades moi alonxadas das demandas dos veciños" y reveló que circular por estos caminos es un "auténtico sufrimento con evidente risco de danos para os vehículos e para a seguridade viaria".

La portavoz del PP criticó también la falta de fondos municipales para llevar a cabo estos trabajos debido a la "mala xestión da economía local".

“Nós somos do Partido Popular, pero por riba de todo somos do Grove e non nos doen prendas en pedirlle a unha administración da nosa cor política que se molle, unha vez máis, polo noso municipio", indicó Otero. Y concluyó con el deseo de que el gobierno provincial habilite una partida específica y potente para reparar la red viaria del concello meco.

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