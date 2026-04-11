Premian a la colareira Montse Betanzos por su labor en favor de la igualdad

Montse Betanzos, colareira de O Grove Cedida

La colareira de O Grove, Montse Betanzos, fue una de las cuatro galardonadas en la quinta edición de los Premios Mulleres Femupo (Federación pola Igualdade das Mulleres da provincia de Pontevedra) que buscan reivindicar e impulsar el talento femenino como motor del avance en la sociedad.

La categoría por la que le entregaron el premio a la vecina meca fue la de cultura. Así, destacaron su trabajo para llevar la tradición de las colareiras a diferentes partes del mundo a través de sus piezas únicas.

Betanzos no fue la única galardonada de la zona, ya que, la Asociación Albor de Valga también se alzó con uno de las condecoraciones, en su caso en la categoría de administración.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que estuvo presente en la gala, trasladó el reconocimiento de la Xunta a las premiadas por ser “un exemplo de compromiso cunha Galicia más igualitaria e, sobre todo, por representar a todas as mulleres profesionais que son referentes e polo seu incansable esforzo e tesón”.

De esta manera, se refirió a Montse Betanzos como un referente dentro de la artesanía de la comunidad y a la asociación valguesa como un ejemplo de asociacionismo comprometido con la igualdad.