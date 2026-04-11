O Grove renovará su imagen turística con una aplicación para el móvil y señalización con un nuevo diseño

Vecinos y turistas en una playa de O Grove Cedida

O Grove se ha propuesto mejorar la imagen que ofrece el municipio a los visitantes y, para ello, el Concello ha sacado a licitación por 260.755 euros el suministro, instalación y puesta en servicio de una plataforma turística inteligente, nueva señalización y un sistema de comunicación de datos que ayude a mejorar la gestión de los servicios públicos y privados.

Los objetivos que tiene esta inversión, que será financiada con fondos europeos, son muchos. Así detallan que, estos elementos, servirán para posicionar el destino de O Grove como una opción de calidad para los viajeros tanto de España como a nivel internacional, para hacer visible al visitante, a través de las nuevas tecnologías, el patrimonio cultural, artístico y natural del municipio o para poner a disposición del turista herramientas que le ayuden y le ofrezcan una experiencia diferente y de calidad a su paso por esta localidad.

De la misma manera, también tendrá ventajas para el Concello, ya que les permitirá disponer de herramientas y datos que permitan la optimización y mejora en la gestión de servicios públicos y privados o contabilizar el flujo de visitantes en O Grove.

Turistas en una cafetería en O Grove en Semana Santa Mónica Ferreirós

Las empresas interesadas en llevar adelantes este proyecto tienen trece días naturales para presentar sus propuestas a través del sistema de licitación electrónica de la Xunta. Debido al plazo de ejecución del contrato se espera que, este verano -como fecha límite el 20 de junio- esta nueva imagen turística de la localidad ya esté en funcionamiento.

Más actuaciones

Otra de las iniciativas con las que el Concello busca mejorar la experiencia de los turistas y también de los vecinos y vecinas de la localidad, es la reforma completa de la céntrica Plaza de O Corgo.

Así, el gobierno local también sacó a licitación, por más de 600.000 euros, la adecuación de este espacio para convertirlo en un refugio climático y petfriendly. El objetivo es crear una zona de calidad, sostenible, accesible e inclusivo.

Para ello el proyecto incluye crear en la zona norte de la plaza un espacio que mitigue los efectos del cambio climático mediante la creación de zonas verdes, la colocación de arbolado y una pérgola orgánica que permitirán reducir la temperatura de tres a cinco grados.

Además la zona sur y central se acondicionaran con pavimentos resistentes para albergar grandes eventos y servir como punto de convivencia vecinal y se instalará un sistema de juegos de agua interactivos. Los trabajos también incluyen crear un anfiteatro, establecer un espacio petfriendly y eliminar todas las barreras arquitectónicas existentes.

De nuevo, las empresas interesadas tienen trece días naturales para entregar sus propuestas a través del sistema electrónico de licitaciones y el plazo de ejecución se establece hasta el 20 de junio