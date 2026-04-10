La carretera que une la playa de A Lanzada y San Vicente estrenará nueva iluminación

Falta de alumbrado público en la zona de Raeiros Cedida

El Concello de O Grove saca a licitación el suministro e instalación de iluminación eficiente en la zona turística de la carretera PO-307 o, lo que es lo mismo, la vía que une la playa de A Lanzada con la parroquia de San Vicente do Mar.

El valor estimado para este proyecto, señalan, es de 81.323,84 euros (IVA incluido) y está dividido en tres tramos: el primero, que afectaría a la instalación eléctrica desde el Camping Miami Playa hasta la entrada de San Vicente, el segundo en la zona de Raeiros y, el último, en el lugar que se encuentra el Mirador de A Lanzada.

En cuanto a las acciones que se realizarán en el alumbrado público se contempla tanto la instalación de columnas para nuevos puntos de luz, la instalación de nuevas luminarias que cuenten con tecnología LED y la eliminación completa de luminarias que no se requieren.

El plazo de ejecución de estas obras será de, como máximo, 40 días naturales, debiendo estar el contrato ejecutado en fecha 20 de junio. El plazo planteado para la entrega de propuestas para las empresas es de trece días naturales, desde ayer. El modo de presentar las ofertas es electrónico a través del sistema de licitación electrónica de la Xunta de Galicia.

El gobierno meco tiene previsto financiar estos trabajos a través de los fondos Next Generation. El objetivo de llevar estos trabajos adelante, señalan en el expediente de licitación, es cumplir con las necesidades del plan de sostenibilidad turística en destinos del Concello de O Grove, además de resolver una demanda de vecinos y turistas que transitan por estas zonas, sobre todo en los meses de verano.