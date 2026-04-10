José Besada continúa un año más al frente de Emgrobes, entidad que supera los 140 socios

Presentación de la campaña de Emgrobes para el Día del Padre Cedida

José Besada continuará al frente de la asociación de empresarios de O Grove, Emgrobes, tras haberse celebrado la asamblea general de la entidad y, a pesar de dimitir la actual directiva, no presentarse ninguna candidatura.

Besada ejerce como presidente desde el 2009, por lo que este será su decimoséptimo año en el puesto. Además, antes de dirigir la asociación, ya había sido miembro de la directiva e incluso ejercido el rol de vicepresidente.

Tras su reafirmación en el puesto Besada animó a los socios -ya superan los 140 afiliados- a continuar “axudando a dinamizar a economía local e promocionar e defender os intereses dos empresarios e da propia vila”.

En la asamblea, que contó con la presencia de una veintena de socios, se valoró la situación económica de la asociación. En este punto, el presidente detalló que tanto las cuentas como el funcionamiento de la entidad se encuentra en un momento “moi positivo, sen ningún tipo de débedas, con contas saneadas e facendo moitas actividades”.

Actualmente la entidad está trabajando en la campaña Azuis del comercio gallego y preparando la próxima que se dedicará al día de la madre y contará con diferentes sorteos y actividades en las calles mecas.