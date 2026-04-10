El Concello licita por 100.000 euros una segunda fase de obras en el Museo del Salazón

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

La primera obra llevada a cabo en el Museo del Salazón sacó a relucir problemas en la cubierta de una entidad y gravedad mayor de las evaluadas inicialmente. Es por ello que, desde el Concello se ha abierto un nuevo proceso de licitación para resolver todos estos desperfectos y garantizar el resultado de los trabajos, además de su durabilidad a largo plazo.

En este nuevo contrato, valorado en 100.013,62 euros, se incluyen tanto actuaciones en el tejado como en las fachadas y en el interior del edificio. De esta manera, se incluye la impermeabilización exterior de la cubierta de zinc, incluyendo la reparación o sustitución de planchas dañadas, el saneado y limpieza de las fachadas de piedra o la colocación de una nueva piel interior a base de paneles de virutas de madera.

Además, también se enmarca en el proyecto llevara cabo reparaciones puntuales o la instalación de una nueva subestructura, metálica o de madera, para el acabado que presentará la construcción.

El Concello señala que la importancia de llevar a cabo estas obras recae en que el Museo del Salazón es un recurso fundamental del patrimonio cultural y etnográfico del municipio, por lo que, además de mejorar la oferta turística, también ayudará a la dinamización económica de la localidad.

El plazo de ejecución de todas las obras, según el proyecto técnico, es de 40 días naturales desde que empiecen los trabajos, por lo que se espera que estén terminadas antes del 20 de junio. Aquellas empresas interesadas en concursar deben presentar sus propuestas antes del día 23 de este mismo mes a través del sistema de licitación electrónica de la Xunta de Galicia.

El Concello financiará todas estas obras a través de los fondos de la Unión Europea Nex Generation..